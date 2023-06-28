民眾黨主席柯文哲日前表示，由於名嘴于美人將參選2024北市中正萬華區立委，所以民眾黨不會在該區提名。對此，于美人直言，柯文哲會做出此決定的原因之一，絕對是她的一名朋友在背後幫了大忙。

于美人昨（27）日接受《中時新聞網》影音中心專訪時指出，對於柯文哲的說法，她解讀為是禮讓、非常感謝，但自己並不打算找柯協助，因為對方光是不派出子弟兵和她競爭立委，就已經是很大的支持了。

至於柯文哲為何會有此決定？于美人認為，除了「一將難求」的現實因素外，他們兩人可能也有些共同想法，或者自己有做對什麼被看見，讓柯覺得她是值得被支持的。

「那當然我也不諱言，這後面一定我的朋友幫了大忙，叫黃珊珊嘛。」于美人透露，日前競總成立時，因當時有風聲稱民眾黨打算派人參選中正萬華區立委，所以她並未發帖子給黃珊珊，不希望為難自己的朋友。

但于美人後來想想，若競總要成立卻不跟黃珊珊說，好像不太夠朋友，於是簡單詢問黃是否要送花，「她說『什麼送花，我可以來啊！』我說妳方便嗎？妳們不是要提人了嗎？她說我不管。」談起這段過程時，于美人笑讚，黃珊珊實在是個滿講義氣的朋友。