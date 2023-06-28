東元所提供的動力系統，馬達功率以模組化設計自150kW到250kW（正朝向350kW更高功率發展），具備降低噪音、降低漏磁、降低轉矩漣波等發明專利技術；且擁有高效率（單體效率98%、M+I系統效率96％）、輕量化、模組化、高強度等特性，能滿足長時間於高速行駛的需求；驅動器則擁有彈性化、高效率、高功率密度、和高可靠度等特性。而這套動力系統除了可以應用於電動大客車與大型貨卡車，也可延伸至電動渡輪、電動農用機、港口電動無人搬運車等其他場域應用。

東元系統暨自動化事業群高飛鳶總經理表示，去年以來取得華德動能300台訂單，已經交貨100台，明年第1季將交貨完剩下200台，另外，成運汽車也陸續出貨，今年預估下半年可交貨150台。

國家政策加速實現電動車供應鏈國產化，並希望2030年達成百分之百市區城市跟高速城際巴士電動化目標，東元目前市佔率百分之百，同時也在開發下一代動力系統，目標體積縮小40％，系統效率達到97％以上，持續在電動巴士領域取得先機。