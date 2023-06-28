●《華爾街日報》報導，消息人士透露拜登政府考慮對出口中國的AI晶片祭出新的管制措施。美國商務部最快可能在7月初採取行動，要求輝達（Nvidia）和其他晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨。為了遵守美國政府對中國祭出的半導體技術出口管制，輝達為中國市場推出了規格較低的「Nvidia A800」高階繪圖處理器（GPU），以取代被禁止出口中國的Nvidia A100晶片。

但知情人士透露，美方考慮的新禁令可能擴及A800晶片，也就是在禁止輝達在未經許可下向中國供貨。此外，部分消息人士透露，美國政府亦考慮禁止為中國AI公司提供雲端租賃服務，因部分中國企業藉此規避美方對先進晶片的出口管制。而為了避免觸怒北京，拜登政府可能會在財政部長葉倫7月初完成訪華行程後，才會採取行動。受此打擊，輝達周二盤後股價跌逾2%，超微盤後跌約1.5%。

●白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）證實俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin）已經抵達白俄羅斯，白俄將依約為普里格津提供安全保障。盧卡申科並透露為瓦格納叛變事件進行斡旋的細節，稱他一方面勸普丁不要急於展開鎮壓，並說服普里格津發動這場叛變並不會如其所願使俄國軍方高層下台，只會讓俄羅斯陷入動盪。

●美國國務院宣布副國務卿薛曼（Wendy Sherman）已經與中國駐美大使謝鋒通話，兩人除討論雙邊關係的關鍵優先事項和全球與地區問題之外，並談到中國外長秦剛訪美事宜，但訪問日期仍未決定。

●美國5月耐久財訂單月增1.7%，遠優於市場預期的月減1%。排除運輸項目的耐久財訂單月增0.6%，優於市場預期的月跌0.1%。排除國防項目的耐久財訂單月增3%。排除飛機的非國防資本財訂單月增0.7%，優於市場預期的持平。

●世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國6月消費者信心指數為109.7，高於市場預期的104和5月份的102.3，創下2022年初以來新高。

●美國商務部公布，5月新屋銷售月增12.2%，遠優於市場預期的月減1.2%和4月份的月增4.1%。經季調後年率為76.3萬戶，遠超出市場預期的67.5萬戶和4月份的68.3萬戶，並創下逾1年新高。房價中位數較去年同期下跌7.6%，至41.63萬美元，連跌第2個月。

●標普/Case-Shiller公布，美國4月20大城市房價指數年跌1.7%，市場預期為年跌2.4%。經季調後，20大城市房價指數月漲0.91%，連續第2個月上漲，並超出市場預期的月漲0.4%，反映美國主要城市房市緊俏。

●根據美國石油協會（API）統計，上周原油庫存減少240.8萬桶，上周汽油庫存減少285萬桶，餾分油庫存增加77.7萬桶。

●雖然美國經數據優於預期有利於美元，但歐洲央行總裁拉加德的鷹派發言帶動歐元走強，周二美元指數一度跌0.36%，報102.32。拉加德表示歐元區的通膨可能十分僵固，短期內歐洲央行利率可能不會到頂。歐元尾盤漲0.49%，報1.0957美元，盤中最高站上1.0976美元，創下6月22日以來新高。日圓貶值0.36%，報144.02兌一美元，創下去年11月10日以來最低價。此前日本財金官員警告，日圓若持續走軟，不排除會進場干預。市場認為日本央行可能出手。上次日銀在5月出手，是在日圓貶至145兌一美元時。

●美國經濟意外強勁，使聯準會7月升息的可能性升高，周二國際油價、金價盤中由升轉跌。紐約期金收跌0.52%，報每盎司1923.8美元。紐約期油收跌1.67美元或2.41%，報每桶67.7美元。倫敦布蘭特期油收跌1.92美元或2.59%，報每桶72.26美元。