川湖今天舉行股東會，儘管原材料成本持續上漲，但客戶訂單增長與新產品的問市逐漸產生正面效益，且籌畫多年的智慧化廠房與產線已經於111年7月正式投入量產，加上受惠於台幣匯率貶值，川湖111年業績反而雙雙成長，且營業淨利成長的幅度高於營收成長幅度，同步再創歷史新高。

川湖111年合併營收為77.98億元，年增22.97%，稅後盈餘為40.56億元，年增95.71%，每股盈餘為42.56元，今天股東會通過每股配息20元。

受到客戶調節庫存影響，川湖今年第1季稅後盈餘為4.57億元，年減49.69%，單季每股盈餘為4.8元，不過公司自結5月稅前盈餘為2.88億元，年增31.96%，稅後盈餘為2.22億元，年增26.56%，單月每股盈餘為2.32元，累計前5月合併營收為20.51億元，年減30.99%。

川湖表示，雖然112年因為客戶於111年超額訂購，導致客戶庫存水位過高，影響112年截至目前為止的營運表現，但配合更多新產品陸續問市，相信未來的成長依舊很值得期待，公司在可預期的未來將帶來更亮麗的營運績效表現。