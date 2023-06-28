男女交往製造情趣能讓感情增溫，一名男子和女友一起洗澡，女友當時穿整套運動型內衣褲，請他幫忙脫內衣，但他摸遍女友的內衣背面，就是找不到排釦，他慌張問怎麼脫？女友當場傻眼回說，運動內衣沒有排釦，讓他超級尷尬，將其PO上網，網友也說內衣設計不一，有的運動內衣也會有排釦。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，26日和女友在國內旅遊，晚上住飯店，對方主動問他要不要一起泡澡，還要求他幫忙脫內衣，但他怎麼找都看不到內衣的排釦，慌張地問女友「這件怎麼脫？」

女友用傻眼的語氣對原PO說，她穿的是運動型內衣，沒有任何排釦，他驚覺自己問了蠢問題，女友追問怎麼會覺得運動型內衣有排扣，他坦言過去從未有交往經驗，對女性的貼身衣物一無所知。

原PO的經歷讓不少網友也分享自身經驗，「第一次幫老婆脫內衣的時，在背後努力找釦子，老婆才提醒釦子在前面……」、「懂你！內衣有很多種設計，有些運動內衣還真的有排釦」、「之前女友也穿運動型內衣，沒有任何排釦要我脫，真的超難脫掉」。