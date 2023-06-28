外交部和美國在台協會（AIT）27日同時公布，美國聯邦眾議院軍事委員會主席眾議員羅傑斯（Mike Rogers）自6月27日至29日率團訪問台灣，今日將晉見總統蔡英文；國民黨立委王鴻薇表示，只要能加強國防安全歡迎，但希望不要增加危機；對此，民進黨立院黨團表示，美國剛剛通過2023國防授權法案，同意可以代為將台灣部隊軍事訓練更精良；民進黨立委洪申翰批評，國民黨的心態是非常不健康的。

美國聯邦眾議院軍事委員會主席眾議員羅傑斯率團來台，王鴻薇表示，希望不要增加危機或對抗兩岸緊張情勢；對此，民進黨立委劉世芳說，美國的眾議院軍事委員會大部分都是台灣國會連線的成員，長久以來，在美國國會為台灣發聲，繼上個月美國外交委員會麥考爾先生來台，也表達歡迎，他們剛剛通過2023國防授權法案，在美國國會同意可以代為將台灣部隊軍事訓練更精良，站在守護台灣主權、保衛台灣安全，美國是台灣非常重要的夥伴。

劉世芳提到，印太自由連線不管是日本、韓國或菲律賓，我們之間國會議員互相往來，對於軍事或外交議題，都是有相當多可以合作共識的條件，跟國民黨提到兩岸緊張完全不相干，我們是民主國家，國會議員互訪很正常，台灣國會也會有互訪行程，竭誠表示歡迎，能守衛台灣、保護台灣海峽，國際自由航行的海域是共同的期盼。

民進黨立委洪申翰指出，完全不能理解王鴻薇，她把跟我們有共同價值夥伴的來訪，當成是負面的，甚至造成緊張的，很想問國民黨或是侯友宜，難道你們反對台美的交往嗎？難道你們反對民主國家之間的結盟嗎？這事情是國民黨應該講清楚，難道民進黨在落實或擴大國際交往互動，在國民黨眼中，這都是造成兩岸關係緊張或刺激衝突嗎？國民黨的心態是非常不健康的。