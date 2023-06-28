統一企業今日舉行股東會，會中通過2022年度股利分配案，每股分配現金股利3.15元。
統一集團2022年度營收467億元，年增率9.5％、稅後淨利172億元，年減13.6％，合併營業額達新台幣 5248 億元。
統一企業董事長羅智先致詞時表示，今年大環境仍具不確定之下，希望股東可以支持公司繼續成長，創造更大的利益。
統一企業表示，今年統一 將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術 的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。
統一企業今日舉行股東會，會中通過2022年度股利分配案，每股分配現金股利3.15元。
統一集團2022年度營收467億元，年增率9.5％、稅後淨利172億元，年減13.6％，合併營業額達新台幣 5248 億元。
統一企業董事長羅智先致詞時表示，今年大環境仍具不確定之下，希望股東可以支持公司繼續成長，創造更大的利益。
統一企業表示，今年統一 將貫徹「誠實勤道、創新求進」的經營理念，秉持取勢、明道、優術 的經營方針，持續強化市場地位與競爭力，開創一個向上提升的未來。
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