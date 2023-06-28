台北農產運銷公司（北農）26日改選，台北市政府與農會派拿下14席董事，農委會痛批北市府要把常董席次「贏者全拿」，偕同青果社當選董事全數退席抗議，董事會因此流會。針對媒體追問是否7席常董全拿？台北市長蔣萬安僅回應，「周五就會知道」。

北農日前開股東會改選董事，在北市府與前雲林縣長張榮味的農會派合作下，23席董事分別為北市府5席、農會4席及民股5席，另有農委會7席、青果社2席。

然新董事會要召開時，農委會及青果社7席董事缺席，會議人數未超過3分之2而流會，農委會事後發新聞稿批北市府不顧北農歷來的慣例及公司治理的合理性，選舉常務董事欲贏者全拿，已傷害公司經營正常運作，農委會完全無法接受北市府不顧北農專業經營的政治化運作。

針對媒體詢問是否要7席常董全拿，蔣萬安今出席中正區「與里長有約」座談會前表示，「周五就會知道」，至於董總座人事是否有信心？蔣萬安僅表示，「謝謝、謝謝」。