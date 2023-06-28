國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室將於7月1日正式成立，侯今（28）日親自公布最新人事，由前國安會祕書長金溥聰擔任競辦執行長、立院國民黨總召曾銘宗擔任組織部門召集人、國政顧問團召集人則由前行政院副院長杜紫軍擔任，今日公開亮相者還有組織副召前台南市議員謝龍介、前立委林鴻池。

國民黨總統參選人侯友宜28日在競辦舉行記者會，宣布國安會前祕書長金溥聰加入團隊。（陳君瑋攝）

侯友宜表示，這次特別拜託金溥聰擔任競選辦公室執行長，負責選舉方向與策略，統合所有戰力，是他這一次競選過程中最重要的團隊領導人，將讓團隊有步驟、方向。

侯友宜說，組織部分他商請曾銘宗，協助選舉過程中的協調及黨部統合戰力，而兩位副召集人一位是一直長期幫忙他的林鴻池，另一位則是對南部非常嫻熟的謝龍介；國政顧問團則會邀集專家學者 ，並找來曾任行政院副院長的杜紫軍出任召集人。

侯友宜說，希望在金溥聰的帶領下擴大人才庫，包括持續延攬很多中南部與北部的人才；侯還提到，金特別拜託他，一起為中華民國台澎金馬這塊土地努力，攜手合作贏回中華民國、贏回台灣這塊寶島，讓台灣能夠安全、穩定、繁榮。