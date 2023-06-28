總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotoka）去年競選花蓮縣長期間，被爆與貼身隨扈陷入不倫戀，據了解，民進黨花蓮立委提名徵召人選下周即將明朗，因谷辣斯被視為黨主席賴清德子弟兵，不倫戀恐將將衝擊花蓮綠營選情，引發關注。黨部主委嚴献宗坦言，衝擊已無法避免。

花蓮綠營被列艱困選區，因此縣黨部並沒有辦初選領表作業，截至目前，只有去年選縣議員失利的政治評論員陳財能主動表態有意參選，另外，黨主席賴清德日前到花蓮成立信賴之友會時詢問立委人選，縣議員張美慧呼聲很高，也首度鬆口會慎重考慮。

黨部主委嚴献宗指出，有關谷辣斯私領域不方便評論，不過坦言，谷辣斯被視為賴清德親信，對未來立委甚至大學的選選，都會造成衝擊。據他了解，下周花蓮立委人選即將明朗化，現階段爆出這個消息，人選是否生變仍不清楚。

谷辣斯競選花蓮縣長，副總統賴清德2個月內3度到花蓮站台相挺。賴清德盛讚谷辣斯勇於承擔，相信最終會贏得勝利。未料卻傳出隨扈不倫戀。

接近綠營選情人士指出，谷辣斯競選期間，看不出兩人有無過於親密互動。谷辣斯敗選後雖回任總統府發言人，但媒體報導她仍密集回花蓮與隨扈李私會，對此花蓮綠營人士則說，谷辣斯返鄉並無與地方民進黨人士保有互動，跟地方互動聯繫少。谷辣斯現已火速請辭總統府發言人一職。