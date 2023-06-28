北農人事改選風波不斷，北農前副總經理楊顯文28日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，對於農委會主委陳吉仲指北農前總經理韓國瑜在任期間菜土菜金，楊顯文表示，黑韓國瑜跟這次選舉沒關係，只是給自己一個說法，人事流會則恐因北市府跟農委會的常董席次沒談好。

陳吉仲提到當年提韓國瑜業績是因為菜價浮動，甚至用菜土菜金形容，並對照說現任總經理翁震炘做得很好，楊顯文指出，菜價漲跌因素是颱風，但連續3年都沒有颱風，他印象深刻是韓國瑜為人，北農穩定性最高、員工最快樂是韓國瑜時期，他鼓勵員工讀書、獎勵員工工作，業績年年破。

至於農民的錢都被北農賺走，楊顯文表示，這是多年解釋不清問題，但其實時很簡單，北農沒買下果菜的所有權，只提供交易服務，所有權是供應者的，北農向供銷雙方各收1.5％服務費，很少見這麼低的費用。

被問到拿菜價來攻擊是否是帶風向，楊顯文則說，菜價是無辜的，菜價貴重點不在北農，以前菜攤小，附加費用一定高，否則養不活自己，現在超市發達，附加高毛利很難，但這跟北農無關，因為北農共收3％服務費，菜價太低還可能虧本。

對於北農流會，無法敲定人事，楊顯文指出，應是常董席次沒談好，北市府跟農委會都是5席，董事長由常董互推，爭取過半才能選出董事長，他猜雙方事前沒談好，也造成多數者全拿局面，就恐撕破臉。

農委會拚不過就退席被媒體形容鴨霸，再採黑韓國瑜作法，楊顯文指出，黑韓國瑜跟這次選舉沒關係，只是給自己一個說法，真正能拖是董事長都不開會，被告後走法律途徑才可能拖半年，但想必農委會也不會如此，只是面子問題，畢竟未來仍要合作。