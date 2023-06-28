炎熱酷暑來臨，王品集團旗下3大中餐品牌「享鴨 烤鴨與中華料理」、「丰禾 台式小館」及「莆田」，今年首度在夏季連線大開冰品趴，端出網美級冰品消暑。7月1日至8月31日暑假檔期各端沁涼水果冰、麵茶雲朵冰及南洋雪花冰果拚場，活動期間內用消費套餐，最多可享7折加購價，最低199元起，標榜份量超有誠意，一次滿足多人享用。周末六、日更加碼巨無霸冰品挑戰賽，採限時限額，每組最多6人，只要在15分鐘內吃完，最重達7公斤的巨無霸冰品，就能獲得整桌免單免費好康，須提前打電話至門店報名。王品希望借助新冰品開賣，挹注中餐品牌在暑假旺季營收成長兩成。

台灣冰品市場一年創造50億商機，看好消暑商機，王品中餐品牌首度在夏季開賣冰品，緊抓25到35歲年輕客群愛嚐鮮味蕾，7、8月暑假周末廣發英雄帖，舉辦巨無霸冰挑戰賽，主廚打造比臉盆還要大、最重7公斤的重磅巨無霸冰品，歡迎愛吃冰的大胃王組隊挑戰，每組最多6人，只要在15分鐘內完食，當日內用消費餐點，直接整桌不用錢。份量有限，活動採限時限額，須提前打電話報名參賽。

主打烤鴨新潮百變吃法、網路話題討論度人氣超高的「享鴨」，下重本特製沁涼水果冰，以夏季瓜果之王西瓜、哈密瓜等多種新鮮當令水果，加上滿滿剉冰佐煉乳，堆疊盛夏繽紛甜蜜，入口清爽不膩，不僅好吃又擁有高顏值，絕對是網美最愛。

新加坡米其林一星「莆田」主廚們，則精心打造南洋雪花冰菓，用純鮮奶製成雪花冰，搭配芒果冰淇淋與蜜紅豆、蒟蒻、荔枝等特色配料，混合濃郁椰奶椰漿享用，瞬間提升口感、味覺層次感，洋溢南洋異國風情。

蟬連兩年獲經濟部認證「全台十二大傳承臺菜餐廳」，「丰禾 台式小館」翻玩最熟悉的台灣味，剉冰外裹麵茶粉，內搭蜜熬芋頭紅豆內餡，最後豪氣澆淋手打奶蓋，鹹甜交織口味，讓人忍不住一口接一口，宛如座富士山般超萌賣相，同樣讓人拍照拍不停，消暑又銷魂。