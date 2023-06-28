遠東新（1402）28日召開股東常會。董事長徐旭東生產針對遠東新投資及土地開發等三大營運版圖績效及未來公司發展方向。徐旭東表示，遠東新將永續發展目標與營運成長策略緊密結合，致力於開發永續產品，發揮產業領導者角色，攜手價值鏈夥伴，共同打造永續生態圈。

2022年遠東新合併營收新台幣2,639億元，創歷史新高，成長11％，稅後淨利81.6億元，每股盈餘1.63元。今年第一季合併營收達615億元，稅後淨利14.6億元。

徐旭東指出，遠東新投入循環經濟領域超過三十年，成功打造「陸、海、空」廢棄物回收再製技術，包括成為台灣第一家通過「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業，並已供應原料予品牌商，在台灣推出首款由再生聚酯製作而成的飲用水瓶。此外，遠東新全球首創運用海洋廢棄寶特瓶再製為「環保抗爆球衣」，成為2022年世界盃足球賽9個國家隊球衣，包括冠軍隊伍阿根廷。

呼應全球減碳趨勢，徐旭東指出，遠東新積極推動淨零轉型，推動各項節能減碳工程，包括於日本建立全球首座淨零排放再生聚酯工廠，並持續增加再生能源使用量，2022年使用再生能源度數超過1億度，預計2025年使用量成長至3億度。此外，遠東新於2023年3月加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），宣示將達成短期目標及淨零承諾，承諾以1.5°C路徑達成淨零排放，為同業中最具企圖心之目標。2022年遠東新溫室氣體排放量較基期2020年下降14％，已達成2025年設定之減碳目標七成，持續朝向2050年淨零排放目標邁進。

建構AI科技力開發加值應，徐旭東表示，遠東新全方位布局AI智慧應用，包括導入機器人與自動化製程、建立全面感知智慧化系統、大數據平台雲端應用等，提升生產與管理效能，目前已完成多項專案開發，包括無人機自動巡檢、產品品質預測模型、智慧型電能管理系統、戰情室管理看板、虛擬實境教育訓練、客戶貢獻度E化管理等，並投入資料可視化與大數據分析平台建置，以AI科技創造競爭力。