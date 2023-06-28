據中國大陸商務部消息，6月27日，商務部部長王文濤在天津會見世貿組織總幹事伊維拉。王文濤向伊維拉遞交了中國大陸對世貿組織《漁業補貼協定》議定書的接受書，標誌著中方已經完成接受《漁業補貼協定》的國內法律程序。

《漁業補貼協定》是世貿組織第一份主要旨在實現環境可持續發展目標的協定，於2022年6月17日世貿組織第12屆部長級會議（MC12）上達成。根據《馬拉喀什建立世界貿易組織協定》的規定，《漁業補貼協定》將在超過三分之二的世貿組織成員接受後正式生效。

據法新社報導，繼美國和歐盟之後，其捕魚艦隊被指控掠奪漁業資源的中國大陸，27日成為了正式接受世貿組織漁業補貼協議的少數國家之一。根據聯合國糧農組織（FAO）的數據，2020年，中國大陸擁有世界上最大的漁船隊，漁船的數量估計有56萬4000艘。

王文濤強調，該協議禁止對威脅世界魚類種群的某些形式的漁業進行補貼，是「世貿組織自1995年成立以來締結的第二個多邊協議，也是世貿組織的第一個旨在實現可持續環境發展目標的協議。」

北京正式接受了世貿組織該協議，加入了由加拿大、冰島、阿拉伯聯合大公國和奈及利亞等十幾個世​​貿組織成員組成的行列。

為了讓該協議生效實施，需要世貿組織164個成員國中的三分之二通過這一協議，並向總部位於日內瓦的世貿組織交存「接受書」。

在會見時，王文濤表示，中方堅定支持多邊貿易體制，願與各方一道，努力推動世貿組織第13屆部長級會議取得務實成果。中方將全面深入參與世貿組織改革談判，推動世貿組織在全球經濟治理中更好發揮作用。

王文濤強調，中方在實現自身經濟發展的同時，為各方不斷提供發展機遇，是世界經濟增長的重要引擎。中方將以積極和建設性態度參與漁業補貼協定第二階段談判，支持最不發達國家畢業平穩過渡。作為世界上最大的發展中國家，中方將堅持權利與義務相平衡的原則，自主務實處理特殊和差別待遇，承擔與自身經濟發展水平和能力相符的義務。

伊維拉贊賞中方支持多邊貿易體制和自由貿易，高度評價中方在爭端解決機制改革、投資便利化、電子商務等議題談判中發揮的建設性作用，希望中方為推動世貿組織改革、促進貿易投資自由化便利化作出更多貢獻。