大陸央視軍事報導，根據中越兩軍相關協議和年度例行計畫安排，中共海軍與越南海軍雙方艦艇編隊開展聯合巡邏。此次聯合巡邏於6月27日至28日在北部灣海域進行，這也是自2005年中越雙方簽署《中越海軍北部灣聯合巡邏協定》後開展的第34次聯合巡邏。

中越雙方各派出2艘海軍艦艇參加，中方參加聯合巡邏的是共軍南部戰區海軍廣元艦、漢中艦。報導指稱，兩艦均是大陸自主研製生產的輕型護衛艦，集成了多型先進的武器裝備，隱身性能良好，資訊化程度高，具有遂行多樣化軍事任務的能力。

27日上午8時許，中越雙方聯合巡邏艦艇編隊抵達集結位置，隨後分別組成單縱隊沿北部灣中越海上分界線開始交叉巡邏。聯合巡邏期間，雙方艦艇編隊加強資訊共用，互相通報巡邏海區水文、氣象、海空情況，和編隊航向、航速等資訊要素。

同日上午10時許，中越雙方進入聯合搜救演練階段，演練背景為中越兩國各有一艘漁船在北部灣共同漁區遇險，雙方聯合巡邏艦艇在接到救援命令後，立即對遇險船隻和人員展開救援行動。

演練開始後，雙方聯合巡邏艦艇高速航行至演練區域，抵達後位各自投擲點投放假人，模擬遇險漁船船員落水，隨即互通相關資訊，並發射信號彈。

期間，雙方聯合巡邏艦艇編隊分別制定了編隊搜索方案，並交流共享了遇險船隻位置、遇險情況和氣象條件指揮各自兵力前出搜救。發現目標後，雙方各自艦艇編隊根據海域風速、風向、流速、流向，準確展開救援行動，並互相通報搜救結果。

中方編隊指揮員表示，搜救演練是此次聯合巡邏的一大重點和亮點，整個過程雙方艦艇編隊溝通密切、順暢高效，不僅提升了兩國海軍共同應對海上安全問題的能力，更增進了兩軍的合作與互信。