天使日籍球星大谷翔平今（28日）以投打二刀流身分登場，1局下首次打擊，大谷翔平就以一發陽春彈將分數開張，本季第27轟持續擴大全壘打王領先優勢，也是大谷翔平本季第4度在登板時開轟。
前場交手天使靠著再見暴投取勝，今推出大谷翔平乘勝追擊，1局上大谷送出三上三下，包含三振美聯全壘打排行榜競爭對手羅伯特（Luis Robert），下個半局則是瞄準白襪先發投手柯佩克（Michael Kopech）失投的5號位速球，一棒扛向右外野看台，幫助天使先馳得點，取得1比0領先。
才剛要回獨居大聯盟全壘打王的榮譽，大谷翔平馬不停蹄再度開轟，也是連續2場都有全壘打表現，該球擊球初速110.8英哩，一共飛行了418英呎，同時大谷翔平也敲下本季第63分打點，打點數同樣是全大聯盟領先，暫居打擊雙冠王。
大谷翔平生涯面對白襪敲出14轟，是同分區外對手中最多。目前前3局投完，大谷翔平用了46球，就送出5張老K，打擊方面則是2打席全上壘，第2打席獲得四壞球保送。
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