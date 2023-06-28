日前因大陸遊客在大陸社群平台「小紅書」上披露，如何在沒入台許可的狀況下上岸爽玩澎湖10天，且還是海巡署馬公商港的副所長給予方便「放行」和教戰，引發風波。但海防漏洞不只人謀不臧，還有遊客也透露一現象，旅客海上換船無法管，也三不管，恐也是人蛇集團偷渡轉運的國安漏洞。

有遊客指出，日前從澎湖出海夜釣，過程中一艘小船就在他們船隻不遠處外靜靜等待，初時就覺得怪怪的，也不見這船下竿幹嘛的，沒想到等他們釣完收工，準備打道回岸時，就見這小船突然靠過來，然後原本同船的幾個遊客，還包括一看就是外籍的人，就很有默契的跨過去這艘小船，讓他們其他遊客錯愕。

這遊客納悶說，這在海上換船是要換去那裡？大家不是才一起報關出海嗎？因此直覺大概這就是要走不法途徑吧？可能就是這樣海上接駁後偷渡。

一名不具名航政機關人員指出，實在想不出這海上換船的理由，應該是偷渡可能性最大。畢竟目前岸巡安檢執法，因遊客爆量下加上都是縣內航線，出海時都由船公司事先報備名單，遊客上船時僅點人頭把關有無超載而已，並不會核對身份，等回港時就連人頭都沒在點了，因此船上旅客中間有人不見了，也無從得知。

為此，海巡署第七岸巡隊隊長林乾瓊指派行政官回覆表示，載客小船海上接駁人，因為都可載客，所以無法可管，除非是自用小艇才有違法之虞。