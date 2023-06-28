金鐘主持人黃子佼上周被捲入MeToo風波，之後他連發3段影片認了做過不好的事，更開地圖砲連出13位藝人的醜聞，黃子佼玉石俱焚後因自殘緊急送醫，先前已返家休養。今(28日)媒體報導，黃子佼終於出聲回應友人的關心，以簡短7字表示：「謝謝，讓你失望了。」

黃子佼近年娶妻生女，婚姻事業兩得意，不僅以強大的主持功力得到觀眾肯定，私下也常行善不落人後，未料，上星期遭女網友爆料他並非演藝圈清流，稱年輕時曾被對方強拍裸照，消息傳了約12小時後，黃子佼上周陸續上傳3支影片回應，承認過去年輕氣盛時做過丟臉的事，但強調和老婆孟耿如交往9年中，絕對沒有做出對不起太太的事。

片中，黃子佼語氣沮喪說，演藝圈不僅有他，許多人也做過令他看不過去的壞事，點名大、小S、曾國城等人，還爆出與姓陶和姓賈的女星曾有感情糾葛，還提及聽過「在Sandy（吳姍儒）家，大鶴（林鶴軒）哭著回去…我不知道發生什麼事…我都不知道啊，大家其實不都一樣，都是假面嘛！」

對此，吳宗憲駁斥批評：「黃子佼這是演藝圈裡面最喜歡散播這些東西的人啊⋯⋯結果自己的頭腦承載了太多，自己的道德觀又有巨大的問題」，並表示暫時不會再發言，等對方康復了再說。而在家休養的黃子佼，據《三立新聞網》報導，這幾天終於打起精神回應朋友們關心他的訊息，為他打氣為了妻女，要努力活下去，黃子佼也打破沉默說：「謝謝，讓你失望了。」

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