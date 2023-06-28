36歲蕭敬騰昨天向大14歲的經紀人Summer（林有慧）求婚成功，兩人一起工作16年，傳緋聞多年的兩人終於公開好消息；星座專家白瑜直呼，牡羊座的蕭敬騰配上巨蟹座的林有慧，就是「真正愛情的樣子」。

白瑜在臉書發文指出，去年底在電視節目公布「2023年脫單星座排行」，牡羊座居冠；她表示，牡羊都以為自己熱情活潑，應該更適合幽默、浪漫的人，但牡羊其實沒有表面上看起來那麼外向，他們個性雖然直接，不過想法保守，講究公平，重視承諾，在溝通上也比較慢。

至於巨蟹座，白瑜直言，他們耐不住寂寞又很好強，衝動起來連自己都控制不住；真正的巨蟹活潑到骨子裡，適合的是溫柔、懂人性、忍耐力強又可以玩在一起的人。

白瑜直言，牡羊男＋巨蟹女就是「真正愛情的樣子」，獨立、行動力強的牡羊座男生，內心住著一個多愁善感的孩子；巨蟹女天生有母愛，舉手投足都是滿滿的愛和溫暖，讓牡羊男有家的感覺。

白瑜認為，真正的愛情是相互尊重、信任、關懷和支持；真正的愛情最終是超越浪漫、激情、矛盾及挫折，會因為愛而把兩個人整合為不願分開的命運共同體。

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