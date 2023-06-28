傳統婚姻有男主外、女主內的觀念，外出賺錢是先生的職責，女人就負責照顧好家裡，但《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、水瓶女、摩羯女因個性強勢，且非常愛面子，所以不願意跟老公伸手要錢，深怕會受到束縛和限制，寧願自己賺錢，想要買什麼東西都可以。

▍獅子女

生性驕傲的獅子女，非常看重面子和自尊，很難低聲下氣向老公伸手要錢，因為這樣會讓她們覺得很丟臉。獅子女會不斷勉勵自己經濟獨立，特別是婚後，更應該如此，認為錢財憑自己努力賺取，另一半只要付出愛情即可。

▍水瓶女

嚮往自由的水瓶女，無法忍受任何形式的羈絆與束縛，對她們來說，伸手向老公要錢需要顧慮很多，而一想到買東西要看老公臉色，就會感到壓抑、渾身不自在，為了避免落入那樣的處境，水瓶女一直都努力實現財務自由，做一個經濟獨立、有底氣的女人。

▍摩羯女

摩羯女生性好強，比較強勢，也超愛面子，這樣的特質注定了她們不是那種伸手向老公要錢的女人，況且她們一刻都閒不下，愛找事做，對工作投入，很在乎經濟獨立，認為喜歡的東西就要自己努力賺錢買，才有成就感，絕不看老公臉色。