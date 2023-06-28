食藥署今公布國內最新的藥品供應資訊，自6月14日至20日為止，共接獲18件缺藥通報，其中有7件確認無短缺情事，但有9件建議使用替代品項，其中包含梅毒及A型鏈球菌之上呼吸道感染藥物盤尼西林（Penicillin G Benzathine），由於國內目前僅剩2個月庫存，已緊急要求廠商於7月輸入。

食藥署副署長陳惠芳指出，近期因美國梅毒感染人數增加，導致盤尼西林原廠輝瑞表示國外已出現短缺情事，不過國內目前尚餘約4000支庫存，如依每月用量2000支估算，至少還能撐2個月，且廠商已表示將在7月輸入，故我國目前無盤尼西林短缺。

陳惠芳強調，此項藥品為食藥署預防性盤點，主要是看國內供應情形有無問題，因次不能算是缺藥，至於其他仍在處理中的通報品項共計9件，現在也不能說是缺藥，主要是還在確認有無缺藥情事以及是否有可替代用藥。

食藥署表示，藥品短缺是全世界共同面臨的議題。為強化我國西藥穩定供應，已建立「西藥供應資訊平台」，倘醫療機構、藥局有缺藥情事，皆可至該平台查詢或通報，並立即調查藥品供應狀態、協調廠商供應藥品予通報機構、評估替代藥品等，並將相關資訊公布於平台網站，供臨床端參考。