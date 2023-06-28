邱姓男子在2000年與潘姓女子性交易後，遭潘女笑下體短，竟拿水果刀刺死潘女逃逸，警方當時僅在事發現場採集到邱男DNA，但遲遲未找到邱男。直到他去年7月因他案被逮，警方才成功破案。台灣高等法院駁回上訴，依殺人罪將邱男判刑15年。可上訴。

邱男在2000年7月17日晚間，和潘姓女子性交易，潘女在其租屋處完事後，2人發生口角，邱男竟拿房內水果刀，刺入潘女右側背部，1刀刺穿潘女右肺下葉，導致失血性休克及血氣胸死亡。

警方當時在現場菸蒂、衛生紙採集到DNA，但不知道究竟是何人犯案。直到去年7月，邱男因他案被逮後，採集DNA，經刑事局比對，發現邱男涉嫌潘女命案。警方找到邱男時，邱男坦承犯案，還稱鬆一口氣。不過法院開庭時，邱一度又否認，直到法醫說明當天情況，邱才又坦承犯案。

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