總統府發言人Kolas Yotaka驚爆與其去年競選花蓮縣長期間．負責貼身保護她的警察隨扈李世勳陷入不倫戀，並遭李妻求償百萬，Kolas上午請辭獲准，隨後發表聲明表示，與隨扈從未踰矩，且早已無聯繫。這起不倫戀，又讓政治人物「隨扈」的角色，引發外界好奇。

據了解，Kolas去年提名參選花蓮縣長時，就向花蓮縣警察局申請隨扈，警方考量人Kolas已經政黨確定提名參選縣長，為確保縣長候選人 人身安全及嚴防危安狀況發生等考量，才決定派員，並提報名單由Kolas競選團隊挑選，最後由同為阿美族的李世勳擔任。

事實上，隨扈申請的相關規定，分成隸屬地方縣市警局權責的，以及警政署權責的兩種。申請要件包括遭騷擾、恐嚇、嗆聲、選舉恩怨等，若在競選期間，候選人幾乎有申請就核准。

除了正副總統、行政院長以及總統候選人隨扈統一由國安局特勤中心指派外。其餘政治人物的隨扈全由警政署及縣市警察局長指派。警方為了避免遭中央或地方政治人物「找碴」，對於隨扈申請，通常都是睜一隻眼閉一隻眼，能配合就盡量配合。至於隨扈人選，名義上是由警方挑選後由護衛對象勾選，但實際上，都是由護衛隊向挑好自己人後，才依照流程作業。因此引發不少隨扈仗著主子勢力而「捅出亂子」的離譜案例。

精確依任務來說，隨扈的責任，就是確保維護對象人身絕對安全，行事風格愈低調愈好，依該如隱形人般如影隨行，除了執行任務外，一概與主子隔絕過多的互動，這才是一個盡職的隨扈。

但是台灣政壇卻長期充斥著將隨扈當作「私人傭人」的怪象常遭受批評，也有隨扈過於高調而惹上爭議，都已經有失隨扈身分及紀律。

但也不少政治人物的隨後，因為亮眼而成為媒體寵兒。2020總統大選期間，韓國瑜國安團隊中有「特勤吳彥祖」之稱的特勤帥哥林政宏，因亮眼外型爆紅，但是卻因為鋒芒太露，甚至還公布自己IG，引起國安高層不滿，選舉後立刻被調回保六警官隊，之後鮮少出現在公開場合。

但也有好事成雙的案例。2012年總統選舉時，擔任蔡英文貼身隨扈的美女警官張皪勻，與當時擔任當時民進黨副總統候選人蘇嘉全助理的江肇國為，在南征北討跑行程，建立革命情感，因常接觸滋生愛苗，最後兩人結為連理。