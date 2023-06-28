華爾街日報27日報導，據消息人士指出，拜登政府打算對大陸人工智慧（AI）晶片再祭新一波出口管制措施，美商務部最快將於下（7）月採取行動。受此消息衝擊，輝達盤後（Nvidia）股價重挫3%，其主要代工廠也被遭波及，台積電ADR盤後下跌1.1%。

周二（27 日）台積電ADR大漲 1.97%，激勵今（28日）台積電股價開盤大漲7元至579元，台股也大漲逾120點，收復萬七大關，但隨後傳出拜登出口新禁令再開鍘，至上午10點30分，台積電股價壓回至572元平盤附近，加權指數也一路拉回，盤中一度小漲16點。

報導指出，美國政府表示，輝達、超微（AMD）和其他晶片商在未獲商務部許可的情形下，禁止將AI晶片賣給中國大陸客戶。白宮此舉將進一步削弱大陸發展AI技術的能力。

拜登政府去年10月就對大陸實施AI晶片出口管制，輝達2款用於AI的先進晶片被迫禁止出貨大陸。後來，輝執行長黃仁勳表示，為了符合出口管制規定，針對大陸市場提供規格降低的A800晶片，來取代 A100。

知情人士透露，美方新一波管制措施，可能嚴禁輝達在未獲得許可證之下，出售特規降速的A800晶片給大陸。

受此消息影響，相關晶片股再度中槍，輝達盤後重挫3%，超微盤後下跌2.35%，台積電ADR盤後下跌1.15%。