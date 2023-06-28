台北市第二選區（士林、大同）立委選舉，將由國民黨台北市議員游淑慧對上民進黨台北市議員王世堅，游今（28）日透露，有名長期挺綠的中山區長輩抱怨道，王明明可以選中山區，卻故意去大同士林挑戰現任綠委何志偉，游也藉此分析政治人物會做出不合理決定的三種可能。

王世堅先前與何志偉爭奪北市第二選區黨內提名，何不滿遭抹黑、抹紅，因此控告王與綠委莊瑞雄加重誹謗罪，士林地檢署27日傳喚王、莊。王世堅表示，選舉已結束，希望何志偉能放下，若真的放不下針對他個人就好，不要把無辜的人捲入。

游淑慧今在臉書提及上述事件，並透露最近聽到一名中山區長期挺綠的長輩抱怨，不明白王世堅明明可以在中山區挑戰王鴻薇，為什麼要故意去大同士林挑戰何志偉，如今搞到第二選區分裂難解，且民進黨中山區的候選人又難產，還可能跑出一個空降的雞排妹，對民進黨布局沒有好處。

由於王世堅當選市議員時，在中山區拿下1萬8528票，在大同區才拿到1萬1268票，游淑慧直言，他在中山區選票真的比較強，為什麼放棄自己強的選區？游淑慧分析，王世堅會棄中山戰同黨，於公於私都是個不合理決定，而政治人物會如此，只有黨的需要、大的利益以及大的壓力這三種可能，「猜猜他是哪一個原因？」

游淑慧認為，初選一定會有火花，但是講到下三濫、可恥、邪惡等言論，就有點超脫同黨情誼，她並諷刺王世堅初選過關後又以團結之名要何志偉輔選，「把人吞了還不許人家唉」。