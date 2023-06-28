華德動能今年2月首家完成交通部示範計畫要求十項國產化認證，本批電動巴士搭載國產化動力馬達與驅控器、車道偏移輔助系統（LKA）等多項智能ADAS，以及CCS1智能充電機，是真正實現量產上路運行的示範三型車型。

本車型配置車王電子(1533)自主研發關鍵零組件，包含主動式電池平衡系統、取得ECE-R100-2液冷電池 PACK安全認證，車輛控制器(VCU）、高低壓分電器（PDU）、車身控制器、多功能車規閘道器、高壓線束、TPMS等主要零組件。華德動能車體生產採用全球首創車身骨架自動化電弧焊接系統，以機械手臂輔以視覺焊道追?系統進行車身骨架焊接。

大南汽車全新建置的智能充電場站，由華德動能整體設計，年後開始承包施工，本月正式合法啟用。場站全區搭載太陽能板、120kW CCS1雙槍充電機、儲能櫃及華德動能子公司銓鼎開發的充電智慧排程管理系統，可透過遠端電腦按個別車輛所需里程、剩餘電量及排班自動運算來完成充電程序，不僅讓充電場站的台電契約容量有效降低至少 35%，減少人工充電管理及基本電費支出。

台北市公共運輸處表示，承德幹線電動公車自今年4月首次亮相並陸續上線，即日起全車隊48車輛將全數投入營運，大南汽車本批電巴配屬於北投站，是北投、士林地區首座示範型電動公車充電場域，除興建全新行控大樓外，並配有太能板、儲能櫃及導入電能管理系統，透過智慧排程平均分配適當用電量，以節省充電時間及成本。公運處表示，將輔導業者選擇合適的電動車型，預計今年底可達650輛上路，後續仍將以幹線公車及高運量路線為優先。

今天通車典禮包括退輔會主委馮世寬、公總局長陳文瑞、北市府交通局局長謝銘鴻、大南汽車董事長賀政、華德動能董事長蔡裕慶共同見證。