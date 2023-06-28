過去銀行家在華爾街是最稱頭的職業，薪資待遇更是傲視群雄，不過隨著產業型態與經濟狀況的變化，律師事務所的待遇已經超越銀行業，尤其頂級律師已經兼具企業顧問、幕僚角色，專門處理大老闆不想經手的麻煩事，進而讓律師的待遇大幅提升，成為華爾街最賺錢的職業。

華爾街日報導採訪超過30名銀行家、律師及薪酬專家，並研究15年來的薪酬資料，綜觀所有結果，銀行業董事總經理的收入平均落在100萬至200萬美元之間，與20年前相比幾乎沒有任何變化。

反觀，現在頂級律師事務所的合夥人可以拿到約300萬美元的薪酬，是20年前的3倍，富國銀行資深顧問Owen Burman表示，大多數律師事務所每年都會加薪4%，超越通膨數字，頂級律師的時薪已經高達2千美元，但是銀行業的交易費用幾乎沒有任何成長。

招聘公司Bay Street Advisors公開的數據更是令人驚訝，過去三年包括銀行業爆發的2021年，投資銀行薪酬最高的前20名董事總經理的收入平均約為190萬美元，竟然與2007年的數據相同，職位更低的銀行從業人員，薪酬甚至比2008年要低。

由於許多公司現在都喜歡聘請律師作為顧問及幕僚，處理接班人、企業高層與監管機構衝突等棘手問題，因此讓頂級律師的身價越炒越高，宛如球隊競爭明星球員一般，帶動整體的薪資水準往上提升。