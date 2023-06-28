國家通訊傳播委員會（NCC）今上午開會審查鏡電視案，國民黨立院黨團由立委費鴻泰率領8名立委、立委參選人前往NCC抗議，原欲進入位於8樓的會議室，但 NCC樓梯、電梯全面管制，連防火門都深鎖，讓好不容易抵達8樓防火門外的一眾藍委大為光火，直呼太危險，憤而報案，要求消防人員協助開門。

國家通訊傳播委員會（NCC）28日審查鏡電視相關申請案，國民黨立委鄭正鈐（右起）、賴士葆及費鴻泰等人試圖前往會議室抗議卻不得其門而入，隨後一行人怒氣沖沖地離開。（范揚光攝）

好不容易抵達8樓防火門外的一眾藍委大為光火，直呼太危險，憤而報案，要求消防人員協助開門。（李奇叡攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）28日審查鏡電視相關申請案，國民黨立委費鴻泰（右起）等人前往會議室抗議，1名NCC員工苦求眾人不要硬闖上樓。（范揚光攝）

藍委賴士葆、費鴻泰、鄭正鈐、林德福原欲坐電梯上樓，但電梯已被管制，隨後幾人決定改成走樓梯，不料樓梯門口已有NCC員工坐鎮，朝著走過來的藍委直呼「對不起，真的不能上樓」，雙方在樓梯前僵持許久，藍委決定再嘗試坐電梯上樓。

此時，恰有一名員工刷通行證，開通電梯權限，但僅能坐上11樓，賴士葆、鄭正鈐、林德福先坐到11樓，再走樓梯至8樓，原本以為就此通關，豈料防火門依然深鎖。

林德福、賴士葆都認為，防火門上鎖有礙安全，遂致電消防，請求到場查看並開鎖。（李奇叡攝）

林德福、賴士葆都認為，防火門上鎖有礙安全，遂致電消防，請求到場查看並開鎖，不過消防到場後，表示該門為安全門，歸台北市建管處管轄，會再給予委員回應，一眾藍委見已無法進入，憤而離去。