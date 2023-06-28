針對台灣修訂兵役的大學生「3＋1方案」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，這明顯損害台灣大學生的權益。在大學三年學習時間相當於僅接受專科教育，對台灣學生、未來經濟社會發展百害而無一利，認為台灣民眾有權利質問，民進黨執意讓台灣年輕人延長兵役、做上戰場的準備，是打的什麼算盤？

她更說，這件事再次讓廣大台灣民眾看清，沒有兩岸關係和平發展，就沒有台海安寧，連台灣學生的正常學業都沒有保障。

而對美國聯邦參議院軍委會近期通過「2024財政年度國防授權法案」提出「建立訓練台軍計畫」等軍事互動，朱鳳蓮透過媒體報導整理美台近來軍事動向，認為在民進黨出賣台灣未來和民眾利益、無底線配合下，美國正加碼武裝台灣，加速把台灣變成火藥庫，台灣年輕人淪為民進黨依附討好美國的犧牲品，也敦促美方停止美台軍事聯繫和售台武器。

朱鳳蓮表示，透過表格整理可以幫助大家看得更清楚，反問這些是巧合嗎？。具體連動上，她指出例如2022年7月美國政客提出台灣兵役至少延長一年才有戰力，到12月民進黨就宣佈將義務兵服役期延長至1年；2022年12月美國通過「2023財年國防授權法案」提出「確保台灣全民防衛動員」，今年2月民進黨就跟進計畫修改「全面防衛動員準備法」。

再看到2022年12月美國表示擬為台灣建立「區域緊急應變儲備庫」，今年3月民進黨也證實，正與美洽談將東亞軍備庫改存至台灣。