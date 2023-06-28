國軍漢光演習今年7月26日首度於桃園國際機場進行反空機降操演，將對航班造成衝擊，交通部長王國材透露，演習前會由民用航空局發布飛航公告，預計影響時間會在上午9至11時，北跑道封閉改用南跑道，盡量在航班影響範圍最小下調派。

國防部推估，共軍若犯台，桃園國際機場必是共軍欲奪取的重點目標，因此今年漢光39號演習實兵操演首度在桃機操練反空降科目。據透露，桃機操演日期訂為7月26日，在7月12日與19日預演，每次管制空域在1小時內，預估實際操演時間約30至40分鐘。

王國材今受訪時表示，桃機是重要基礎設施，漢光演習時會有飛行器起降，因此會提前發布飛航公告，請飛機在期間內不要與演戲衝突，對此民航局、桃機與國防部都有充分溝通過了，而在正式操演前還有2次預演，就配合國防部安排。

王國材說，演習時間應為上午9至11時，盡可能在航班影響範圍內調派。由於演習時剛好是暑假，屬於旅客較多的時候，若影響到旅客也請大家多包涵。