國民黨立院黨團今召開記者會，列出綠、白針對服貿立場不一的證明，痛批民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲都是為了選舉考量。國民黨立委洪孟楷說，不要因為選舉將近操弄不同的騙術，如果在野、執政說法不一，只會讓國人更加心寒。

國民黨立委賴士葆說，柯文哲為了選舉考量、要搶藍軍的票，突然喊要重啟服貿，這純粹是政治考量、選票考量，國民黨團從頭到尾的立場都是兩岸的經濟交流，包括貨貿跟服貿，故會堅定這個立場，如果侯友宜能夠勝選，國民黨會認真的推動有利於台灣民生、兩岸交流的貨貿、服貿。

國民黨立委費鴻泰表示，ecfa對台灣出口的幫助很大，也是服貿的一部分，但賴清德說反服貿卻不廢止ecfa，邏輯難解。而柯文哲2013年曾說，只要服貿一簽，擋也擋不住，如今卻說一套做一套，如果真的改變立場，就說清楚講明白。

費鴻泰呼籲，執政黨要讓國民過好日子，創造出口的機會，希望跟各個國家發展貿易的機會，當然也包含中國大陸，國民黨立場始終一致，賴清德、柯文哲講話也要一致。

洪孟楷說，敬告民進黨政府及任期只剩不到一年的蔡英文總統，妳當初所說的，如果民進黨執政發動廢止ecfa公投到底在哪裡？民進黨在野時不斷地講說，ecfa通過後可能會對台灣造成衝擊，甚至用糖衣毒藥來形容，廢止公投現在到底在哪裡？民進黨發動了嗎？

洪孟楷說，民進黨徹底就是雙標，在野、執政各說一套，經不起人民的檢驗，過去民進黨說雞蛋不要放在同一個籃子，應該要分散風險，但是數據會說話，兩岸貿易統計從2016年民進黨政府上任後持續上升，換言之，民進黨政府執政下，兩岸貿易依存並沒有減少。

洪孟楷指出，不管是過去講反服貿還是反黑箱，這都是選舉時的話術跟在野時的騙術，而民進黨是最沒有資格講反黑箱的人，過去幾年疫苗、論文黑箱，才是最大的騙術，不要因為選舉將近操弄不同的騙術，如果在野、執政說法不一，只會讓國人更加心寒。

侯友宜競選辦公室發言人詹為元說，賴清德反對服貿的立場昭然若揭，但陸委會卻說服貿都可以談，賴清德底下的人跟賴立場不一，難道是選舉時才說不要服貿，要騙選票？

詹為元提及，民眾黨總統參選人柯文哲說反黑箱不反服貿，但民眾黨立委張其祿2021年質詢時曾說CPTPP跟服貿很像，對我國衝擊很大，「這就是為什麼我們反對服貿」。後續也曾表達同樣立場，為什麼同黨會有不同立場？那柯文哲要不要把張其祿開除？柯文哲跟賴清德立場都反反覆覆，選民會用選票來教訓。