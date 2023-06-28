連鎖餐飲集團揚秦(2755)股價今年以來向上走升，近日上攻力道再度轉強，今（28）日開高後量增勁揚6.3％至194元，再創上櫃以來新高價，早盤維持逾5％漲勢，領漲觀光類股，今年以來已大漲1.36倍。三大法人昨日反手買超89張，本周迄今合計買超39張。