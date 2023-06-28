揚秦受惠「麥味登」及「炸雞大獅」雙品牌營運規模擴大，配合「麥味登」門市體質調整有成，2023年首季稅後淨利0.29億元季增達45.28％、年增2.72％，改寫同期新高、歷史第四高，每股盈餘（EPS）1.32元，表現淡季不淡。

隨著時序逐步進入早午餐旺季、疫情對消費人流影響趨緩，揚秦2023年5月自結合併營收1.82億元，月增6.48％、年增16％，刷新歷史新高。累計前5月合併營收8.42億元、年增達13.83％，續創同期新高，第二季營運續揚可期。

展望2023年，揚秦除持續透過有效策略持續展店，提升整體營收及品牌影響力外，並透過五大經營策略拓展營運動能。除延續東協地區業務拓展外，今年也攜手戰略合作夥伴雅茗-KY，透過「炸雞大獅」與「快樂檸檬」共同開發美國市場，增加品牌市場能見度及影響力。

揚秦已於5月底召開股東常會通過盈餘分配案，決議配息1.6元、配股3.7元，合計派利5.3元，將於7月4日除權息交易。

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