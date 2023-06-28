31年前，在基隆市警察局第一分局警備隊服務的高市警局保防科許順和，當年看到1位小女孩孤伶伶的站在分局門口旁，找不到家屬，只好先將小孩帶回家照顧，90天中，2人如親父女般相互陪伴，但無奈現實考量，由社福團體接走，最後被美國人領養，雖然時間一晃眼就過了，但該名女孩始終沒忘記他，委託財團法人天主教福利會找人，今年回台時還特地來找許順和，2人敘舊一起走訪高雄景點，猶如時間仍停在30多年前那刻。

現職高市警局保防科的許順和警員，憶起當年才24歲，在基隆市警察局第一分局警備隊服務的他，還記得是1992年8月10日下午擔服值班勤務時，看見1位小女孩孤伶伶的站在分局門口旁，將她帶進隊內休息並詢問狀況，小女孩回應她姓陳，只有3歲，是阿嬤把她帶到分局門口說會再來接她，經通報社福單位後，除持續尋訪陳小妹口中的「阿嬤」外，便先將女孩帶回家照顧。

許順和表示：「當時因內人剛有身孕，有小女孩的陪伴，無形中為準媽媽提供了學習的機會；照顧她的90天中，為她添衣買鞋、買玩具、帶她到遊樂園玩、回屏東老家，就如同一家人一樣過生活，她甚至會黏著我，吵著要去警察局上班，而當時同單位的未婚同事很多，也常到家中聚會陪小妹妹玩耍，同事們都說我們跟父女沒兩樣」，原本考慮收養她，但因經濟因素及即將迎來新生命，只好作罷，過了3個月的公告協尋期，因無人認領才由社福團體接走，只知道她被美國人領養，但後續就如斷線風箏般毫無音訊，而她口中的阿嬤也再未出現。

被收養到美國的她，如今已從女孩蛻變成女人，也已經改名換姓，易姓小姐目前正從事健身教練，她隱約還記得小時候台灣的食物、成長過程的街道、還有一位很照顧她的警察先生，她從小就發現自己跟別人不一樣，不了解自己是從何而來，所以想要找到原生家庭及警察先生，想要知道阿嬤及家人過得好不好，並沒有要怨恨他們的意思，更想要當面感謝當年警察先生的照顧。

前年9月初起，許順和陸續接獲財團法人天主教福利會聯繫電話，帶來易女尋警感恩的訊息，這數通電話讓許員百感交集，想不到當時才3歲多的孩子依然記得這段往事，內心是既開心又感動。

後經安排，易女於今年警察節前夕從美國來到台灣，除了回基隆尋找片段記憶外，最重要就是到高雄找這位當年收留照顧她的暖警許順和。19日中午，2人相約在高鐵左營站出口處，碰面時互給了一個擁抱，毫無生疏感，就是一種思念與感恩之情，還走訪佛陀紀念館等地，除相約明年再見外，易女更透露未來將規畫回台灣工作並至天主教教會服務。

許員笑著說：「整個見面過程中唯一的遺憾就是我的英語不『輪轉』，無法表達我想說的每句話！」，雖然一別31年，但還是有一種像家人的感覺與情感。