一名50多歲男子原本身材微胖，近來突然體重減輕，檢查發現，血糖從原本略高於正常值飆高至近300 mg/dL，進一步檢查發現，男子竟罹患胰臟癌，且腫瘤已達5公分。醫師表示，一般人若順利減重，應是血糖降低，男子變瘦卻血糖飆高，就是胰臟疾病的警訊，推測應是因男子愛吃甜食、造成血糖偏高，長久下來導致胰臟癌。

基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康2.0》表示，上述男子的多次健檢顯示，血糖數值約為108～112 mg/dL，未達糖尿病階段。該男子身材偏胖，屢次被醫師提醒應減重，以免日後惡化為糖尿病。

該男子多年的健檢報告顯示血糖偏高、體重過重，但仍未忌口。直到某天，男子在未刻意減重下變瘦，且自己感覺腹部不適而就醫，抽血檢查發現，空腹血糖竟逼近300，已是嚴重糖尿病。

錢政弘表示，一般人若健康減重，血糖應下降，男子體重減輕，血糖卻不降反升，顯示胰臟出問題，進一步檢查發現，其胰臟尾部有顆5公分大的腫瘤。

他表示，糖尿病是胰臟癌的預告，中研院曾針對2400名胰臟癌患者進行研究發現，空腹血糖每上升10個單位，胰臟癌發生率就增加14%。日本東海大學研究也發現，糖尿病患者罹患胰臟癌的機率是一般人的2~3倍、有抽菸習慣則為3倍、酒精慢性胰臟癌更高達7~10倍。

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