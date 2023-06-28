新浪財經報導，28日A股盤面上，AI概念股繼續下挫，CPO、算力等方向領跌，雲賽智聯、紫光股份、恒為科技觸及跌停，龍芯中科跌超15％，博創科技跌超10％，雲從科技、拓爾思、零點有數、大華股份、東晶電子等近20股跌逾7％。

存儲晶片族群震盪走低，佰維存儲跌超6％，香農芯創、同有科技跌超4％，萬潤科技、復旦微電等走低。

工具機概念股震盪走低，華中數控跌超10％，思進智能、維宏股份、華辰裝備跌超5％，德恩精工、巨輪智能等跟跌。

28日大陸燃料油期貨主力開盤跌超2％，原油、LU燃油、豆二、菜籽油、純鹼、豆粕、白糖跌超1％。鐵礦石、焦炭、滬錫、花生漲超1％。

另一方面，恒指28日開跌0.25％，報19,099.39點；恒生科技指數跌0.12％。新能源汽車股開盤走高，蔚來漲6.7％，小鵬汽車漲近6％，理想漲1.5％。小米跌1.5％，阿里巴巴跌近1％。

此外，達利食品大漲32％，主因為控股股東溢價37.87％提私有化。藥師幫上市，首日開高15％。

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