國家通訊傳播委員會（NCC）今日上午審查鏡電視案，在野質疑民進黨趁立法院休會期間火速排審，強渡關山意味明顯。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳28日說，民進黨態度是合理且嚴格審查此案，也強調NCC開的是例行會議，而非所謂趁休會排審，若是如此，為何國民黨團永遠知道何時排審？又能決定何時帶隊抗議？

民進黨團上午回應時事議題，對於鏡電視排審挨批強渡關山一事，黨團副幹事長洪申翰指出，此議題在社會喧騰好一段時間，民進黨立場是支持合理嚴審，盼能符合程序正義，也希望NCC給閱聽人、媒體合理的審查結論，給社會一個交代，「NCC其實也要有guts（膽識）承擔起合理嚴審責任」。

洪申翰指出，他不樂見國民黨用各種方法，如上回審查時摻雜暴力手段，阻擋NCC法定職權行使，「這是他們必須去做的事情」。他也批，國民黨才是用各種不同奇怪的力量去干預，這不是社會大眾或閱聽人所樂見的。 劉世芳補充，NCC今日所開的是例行會議，要審查有關鏡電視相關案子，她重申民進黨態度是合理且嚴格審查，而非外界所說的在立法院休會期間火速排審，若是如此，為什麼國民黨團永遠知道何時排審？又能決定何時帶隊抗議？

劉世芳強調，NCC是委員制，所有委員應在合理、不受任何外力干擾且合法的嚴審的空間下面完成審查，去探討鏡電視執照能不能通過，「我想這才是正辦。」