「聖母峰」谷辣斯驚爆不倫戀！ 與人夫隨扈鹹濕對話全曝光 @ChinaTimes ​

總統府發言人Kolas Yotaka驚爆與其去年競選花蓮縣長期間．負責貼身保護她的李姓已婚隨扈，陷入不倫戀，李妻附上156頁的LINE對話紀錄作為證據向法院提告求償百萬。據了解，該名人夫隨扈李世勳，目前擔任花蓮縣警察局吉安分局月眉派出所巡佐兼所長，今年5月30日才正式上任上午花蓮縣警察局召開人評會做出決議將李世勳調離主管職務，李世勳也表示尊重人評會議結果 同時目前將專心處理和妻子訴訟事宜

花蓮縣警察局表示，上午一早就責成督察人員立即展開調查，同時約談當事人說明，若有涉及違反相關事宜，依照規定處理，上午9點召開人評會後，決議將李世勳調離主管職務。

李世勳今（28）日也在臉書表示，他長年來與另一半有各種摩擦，夫妻生活不睦，讓他隨時處於情緒崩潰狀態，很感謝Kolas在他低潮求助時給予協助，「我的太太同意要離婚，卻反反覆覆，這狀況我並沒有讓Kolas知道，才釀成今天的風波」。

李男強調，他對Kolas的期待與想像，僅只於對話，兩人的關係不如周刊報導所述，從未有過任何親密行為，「謝謝Kolas陪我走這一段，讓我不至於離開這個世界。在此本人深感抱歉，也再次向無辜受傷害的人致歉」。而依周刊報導曝光的兩人對話截圖，感情豐富，例如李還曾說「這是一個隨扈愛上總統府發言人的故事，感覺自己好髒好不搭」，並幫Kolas取了一個代號「聖母峰」，而Kolas則回說「只有你一人登山」。

Kolas則回應稱不清楚李男的婚姻狀況，並強調她與李先生「已沒有聯繫」。