2024除了總統選舉外，各政黨也針對立委選舉積極進行布局，不過藍營的台北市中正萬華區立委人選至今未出爐，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今（28）日坦承，與高雄市前市長韓國瑜的女兒韓冰已見過4次面，最後一次甚至還把韓國瑜找來，但目前看來只能斷了這個念頭。

黃呂錦茹今日在《POP撞新聞》接受媒體人黃暐瀚專訪，針對中正萬華區立委人選難產一事，黃呂直言這次狀況很怪，一開始就花了很大的力氣在找民調公司，最後甚至請黨中央推薦，結果兩家民調內容差異非常大，才會有現在的狀況。

黃呂錦茹指出，這次進行民調的兩間公司，是在同時間、同範圍給了相同的指令，甚至兩間公司還使用同一個系統，代表人員所受訓練也相同，雖然一般來說不同民調多少會有點誤差，合理範圍在正負3個百分點內，不過這次卻有一位候選人的數字差異接近9％，開封時包括民調公司、各單位代表及提名資格審議委員會的委員都在場，大家臉都綠了，才一同決議不公開，請黨中央處理。

至於遭爆想找韓冰出馬，黃呂錦茹則坦承，這想法在提名很早之前就有，她早就與黨主席朱立倫、台北市前市長郝龍斌、現任台北市長蔣萬安等人討論過，大家都認為是一個不錯的提議，且當民調開封、數字有很大的差異後，已有兩位候選人表態，若請韓冰出戰他們絕對服氣。

黃呂錦茹還原整個過程，透露前後已與韓冰見過4次面，一開始韓冰認為要考慮，後來她想了很多，認為就算要選也要對地方公平，希望用民調的方式讓各方接受，但第3次見面時又改口說想深造，繼續充實自我，直到第4次見面時韓國瑜也在場，不過因為韓冰本人意願已不高，韓國瑜因此尊重女兒的想法。

黃呂錦茹說，韓冰除了想繼續深造外，也提到韓國瑜在這次選舉中會到處走動，幫很多人忙，她擔憂在此狀況下若跑出來選，可能會產生一些疑慮，不希望有所影響，「她的考慮比較細，她是一個不一樣的人，很優秀」。