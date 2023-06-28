針對大陸9省官方與民間業者申請來台參加夏季旅展，但傳出僅接受民間業者，官方人員全數拒絕來台一事，大陸國台辦發言人朱鳳蓮28日表示，通過參展，台灣同胞能夠看到新形勢下大陸旅遊業態發展的新風貌，瞭解更多旅遊新產品、新路線，認為台灣方面應當正視廣大台灣民眾、旅遊業界的意願和期盼，早日解除對台灣同胞來大陸團隊遊的不合理禁限，為兩岸旅遊業界往來創造條件。

2023台北夏季旅展7月14日即將登場，包含大陸9省旅遊副廳長或處長以及旅遊業者申請來台參展，由陸委會、移民署和觀光局進行聯審，被視為台灣對兩岸旅遊交流的態度風向球。

但傳出最終決定，主辦方原擬邀請的大陸各省旅遊相關官員申請將全數拒絕，只留下各省旅遊業者來台參展。這使得原本專案提報的陸方212人名單減至140人。

另就陸委會表示台灣有關人士參與兩岸共祭伏羲活動，將以「兩岸人民關係條例」進行查處，朱鳳蓮表示，伏羲是中華民族人文始祖，受到兩岸同胞共同景仰。2014年以來，甘肅省連續十年舉行共祭伏羲典禮活動，台灣各界人士共約500人出席新北市現場活動，民進黨竟對參加祭拜伏羲典禮的民間團體和人士指責打壓，再次暴露了謀獨本性和數典忘祖的醜陋面目。