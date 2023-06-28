台鐵一列由樹林開往台東的408次新自強號，28日上午行經瑞芳站時，剛過瑞芳便突然發生故障，列車就停在瑞芳站附近，台鐵緊急派遣新列車編組赴瑞芳接駁乘客，但原本預計9時許就該到花蓮的這班列車，9時許，車上乘客還在瑞芳等待接駁列車。

台鐵408次新自強號28日上午發生韌管脫落意外，導致車上乘客行程延誤2小時有餘。（翻攝照片／張志康新北傳真）

據初步了解，這列408次新自強號原本預計於6時58分由樹林站開出，9時40分便該抵達花蓮，11時15分抵達終點台東站。但在行經瑞芳站時，剛過瑞芳站不久，這列408次EMU3000新自強號，第一車與第二車之間的考克（閥門）及韌管發生故障，才導致列車停駛，再倒回瑞芳站。

台鐵已另派出一列EMU3000新自強號赴瑞芳站接駁乘客，於10時03分開車。408次估計延遲123分，共影響7列次，約130名乘客。因為延遲時間很長，台鐵也發放礦泉水給乘客止渴。

有旅客抱怨，特別挑選EMU3000新車乘坐，就是希望行程不要受到影響，沒想到還是發生這種事。

這並不是台鐵的EMU3000首次發生故障，2021年台鐵新購入的EMU3000，今年1月1日，也同樣是408次的新自強號，就曾發生第七車和第八車間軔管破裂的意外，導致延誤23分鐘。