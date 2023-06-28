一有名女大生表示，學校宿舍晚上7時才開冷氣，導致白天室內悶熱，想到圖書館又碰到休館，她只改好到附近百貨公司的地下美食街念書，一坐就是5小時，大讚效率超好，貼文引發網友熱議。

原PO昨（27）日於論壇《Dcard》指出，學校宿舍晚上7點才會開放學生開冷氣，每天早上10點後室內變得很悶，她到圖書館念書，抵達門口才發現周一休館，靈機一動想到可以到百貨公司的地下美食街。

女大生表示，沒想到在美食街念書的效率超好，一坐就是5個小時，但鄰桌都是用餐的民眾，問網友「到百貨公司美食街念書很奇怪嗎？」

貼文引發兩派人討論，「我也好喜歡百貨公司的美食街，非用餐時間沒什麼人，位子超多，冷氣又涼」、「我上次在美食街邊吃拉麵邊寫數學」、「我在美食街讀過，感覺比較吵，還會遭受他人異樣眼光」、「沒事！我常常去醫院的美食街讀書」。

但另一派人批評，「有夠自私的」、「午餐和晚餐時間很多人都找不到位子坐欸，然後妳就這樣佔位整天嗎？」、「有點東西沒差，單純坐在那邊真的不行」、「妳有更好的選擇，咖啡廳啊」、「我沒有阻止妳，但有個東西叫咖啡廳」。