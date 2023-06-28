北市一名林姓補習班老師趁女學生小美（化名）在洗手間清洗畫具時，從後方環抱、襲臀，甚至說「我想看妳會不會害羞」，嚇到女學生跳開並報警提告性騷擾；法官依《性騷擾防治法》，判處林男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

據判決書指出，林男於去年9月29日晚間10時許，在任教之美術補習班對來上課的女學生小美（化名）意圖性騷擾，林男趁其在洗手間沖洗畫具時，先是貼近小美身後，用右手貼住她的腰部，而左手撐住洗手台從背後環抱她，身體碰觸小美臀部及腰際到臀部間之身體隱私部位，甚至稱「我想看妳會不會害羞」，嚇到小美趕緊退開，同時表明這樣的行為屬於性騷擾，她可以提告，林男才作罷。

林男到案後坦承有從背後環住、右手觸碰小美腰部等情，但否認有性騷擾犯行，辯稱2人關係曖昧，是想要試探她 ，「我有將小美環住，但沒有緊貼她，也沒有意識到身體其他部位有碰到她的身體，小美表示我的動作她可以告我後，我立即往旁邊站」。

而林男辯護律師則主張，案發前林男曾碰觸過小美頭部、肩膀及手部等非隱私部位，因此林男認知可對小美為合理身體接觸，所為並無性騷擾意圖。而小美案發後並無閃躲，也僅是以開玩笑口氣問在做什麼，林男即立即退開並且道歉，小美是因林男從後方靠近，心理受影響，才誤會對方是整個身體貼上來。

法官認為林男在小美毫無防備之下，刻意異常觸碰對方，而其自承當時2人關係曖昧，舉動是想試探對方，可見他是出於性之目的而環抱、碰觸小美。

法官審酌林男欠缺尊重他人身體自主權利，為逞一己私慾，乘小美不及抗拒，自其身後環抱她，並碰觸其臀部、腰部及腰際到臀部間之身體隱私部位，對小美身心造成傷害，而林男犯後否認犯行，雖對於小美遭受驚嚇於案發後表示歉意，但未能與其達成和解以賠償其損害，因此依犯性騷擾防治法第二十五條第一項之性騷擾罪，判處林男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

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