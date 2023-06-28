「漸凍人」來日無多遇警就開槍，圍捕亡命徒驚險畫面曝。

58歲男子陳志明在新北市新店區從事改槍工作，因染有漸凍症來日無多號稱「不要命」，今年5月才與警方發生槍戰還被擊中腹部，警方查出陳除了改槍外，最近還開始製造毒咖啡，打算在世時能賺就賺，十足的亡命之徒。

萬華警方指出，陳志明改槍在雙北一帶小有名氣，而且價格公道，改造短槍每把約賣5萬元，長槍則要30萬元左右，不少毒販、黑道都慕名而來。

警方在陳住處發現1大桶疑似爆裂物。（警方提供）

陳今年5月遇警反擊，雙方駁火，從此他便槍不離身，自認來日無多，自稱再遇到警察一定拚命，這幾個月來不斷變換藏匿地點，只有偶爾才回到新店區安泰街住處談生意，也讓跟監的專案人員多次撲空。

陳志明揚言「見警就開槍」，警查獲2長1短槍枝等大批火力。（警方提供）

警方28日清晨發現陳開車出現，開2槍將他圍捕，逮捕1名王姓共犯，另在陳的據點起獲2長1短槍枝、50多發子彈、1大桶疑似爆裂物，警方還發現大批製做毒咖啡、毒果汁的半成品，原來是陳為了多賺錢，最早剛發展的製毒副業，全案依毒品、槍砲罪偵辦，另擴大追查他的販售管道中。

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