高雄一家負責軍品防彈衣布料採購的公司楊姓兄弟檔承攬國防部軍備局的「抗彈纖維布 （抗彈板）」，兩人竟然向大陸江蘇一家公司購買抗彈纖維布，再透過改標蒙混過關，大賺6700萬元。橋頭地檢署檢察官訊問後認為兩人涉嫌違反刑法詐欺罪及行使業務上登載不實文書罪，但沒有羈押必要，對兩人分別以50萬元及5萬元交保，其餘被告請回。

橋頭地檢署接獲法務部調查局高雄市調查處情資指出， 楊姓兄弟於2018至2020承攬國防部軍備局生產製造中心第205廠「纖維疊層不織布」、「抗彈纖維布」等財物採購案期間，兩人為牟利，竟違反國軍軍品採購財務不得由大陸地區供應的採購規範，逕向大陸江蘇一家公司購入抗彈纖維布。

楊姓負責人還指示前後任楊姓與蔡姓廠長，及多名公司員工對從大陸進口的抗彈纖維布做改標、打印另一家公司 LOGO 及印製後重新封箱，並於軍備局 205 廠驗收人員查廠及驗收時，指示廠務人員虛假操作織布機，藉此蒙混過關，將這批大陸產製的抗彈纖維布成品出貨給軍備局 205 廠，從中謀取逾6700萬元的不法利益。

橋檢於6月27日指揮法務部調查局高雄市調查處執行搜索這家軍品公司及相關人住處等共2處，並同步約談楊姓兄弟等3人與兩名證人。檢方訊後，認為楊姓兄弟檔涉嫌違反刑法第339條第1項詐欺及刑法第216條、第 215條行使業務上登載不實文書罪等罪罪嫌重大，但無羈押的必要，分別諭知以50萬元及5萬元交保，其餘被告請回。