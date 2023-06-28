羅智先指出，將建構「亞洲流通生活平台」，為集團永續經營奠基。面對人口結構變化及科技的快速發展，加上後疫情時代來臨，市場消費型態轉變，我們順應社會趨勢、消費期待、食安法規，在明道的基礎上自我精進，積極串聯集團成員互動，融合食品製造和通路的經營智慧，提供更多元的產品及服務，以發揮集團綜效、共創最大價值。

羅智先並表示，將貫徹「取勢、明道、優術」的經營方針，追求持續進步。111年統一企業市值高於新臺幣3,700億元且保持在台灣名列市值前20名公司。統一企業是因為社會而存在，在未來的每一天，我們將持續從過去的製造專業、用心服務，內化到更深層次的風格修養及生活體驗。卓越不是來自我們的行為或能力，而是取決於良好的習慣。

2023 年統一運用「一個核心＋四個主軸」經營戰略以「生活品牌」為戰略核心，透過「製造＋研發」、「貿易＋流通」、「體驗＋零售」、「聯盟＋併購」四個主軸，建構亞洲流通生活平台，長期經營目標為提供 消費者生活更好的服務、提昇生活品質。