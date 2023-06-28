僅偶爾公布單月數據的國家統計局（NBS）表示，單單在5月期間，工業項目的獲利就年減12.6%，4月也是年減18.2%。路透社指出，陸企獲利表現不佳，是因為經濟成長腳步放慢所致。

同時，中國大陸無論在5月的零售銷售、出口以及房地產投資等，不少面向都失去成長動力，年輕人失業率甚至還創下20.8%新高。因復甦進程有快有慢，標普全球（S&P Global）、高盛以及其它專業調研與投資機構，紛紛下修今年大陸的成長預估。

為了救經濟，上周，中國大陸是10個月以來，首次下調主要貸款利率。同時，也祭出延長到2027年底，5200億人民幣的新能源汽車購買減稅計畫，每輛免稅額上限3萬人民幣。

27日，李強總理在天津夏季達沃斯論壇開幕式上致詞時，表示中國大陸將推出更為有效的政策以擴大內需。李強說，中國大陸第2季的經濟成長幅度，將比第1季要來得大，今年可望實現5%左右的增幅目標。

路透社表示，因擔憂地方政府債務問題，以及其它長期風險，中央在振興經濟方面，則是採用比較謹慎的態度。至於上述被採樣的陸企，是年營收從2000萬人民幣，約277萬美元開始起跳的。