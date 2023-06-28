在電動車充電技術方面，特斯拉近幾周來的氣勢越來越高。跟進通用、福特和Rivian，Volvo周二也宣布將採用特斯拉的充電設計。

本月稍早，電動車充電設備製造商Blink Charging、ChargePoint和Tritium也宣布將提供附有特斯拉充電連接器的充電設備。

目前在北美地區，電動車充電頭主要分為兩大系統，分別是特斯拉獨有的「北美充電標準」（North American Charging Standard，NACS），以及其他電動車製造商採用的「組合充電系統」（combined charging system,CCS）。

拜登政府原本計畫推動CCS成為美國的電動車充電標準。

特斯拉NACS充電系統主打的優點包括更輕便小巧，以及更容易使用。

國際汽車工程師協會（SAE International）高層周二表示，該組織的目標是在6個月內制定出特斯拉充電連接器的產業標準配置，現在正在與特斯拉、福特、通用與其他汽車製造商以及美國聯邦政府就NACS標準化展開協商。

該協會的永續交通解決方案部門總裁Frank Menchaca表示，產業和政府之間擁有共織、也相當迫切。這個過程的重點是，這個標準不再由一家公司控制，實際上，所有公司都聚在一起就如何開發電動車充電頭擬定一個標準。

周二特斯拉股價收漲3.80%，收復前一日重挫6%的部分失土。樂觀的經濟數據緩解了對聯準會激進升息即將把經濟推入衰退的擔憂，促使投資人重拾科技股。

根據美國聯邦政府資助的研究中心「全國可再生能源實驗室」 （NREL）所做的研究，美國將在2030年以前建造一個由120萬個公共充電器組成的電動車充電網路，其中包括100萬個Level 2充電器。這項研究並未細分NACS和其他種類的連接器。

該研究中心的預測遠遠超出拜登政府提出的目標：到2030年部署50萬個公共充電器。

根據這項研究，打造這個龐大的公共充電網路所需的政府和民間投資估計達到330億～550億美元。