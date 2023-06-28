近年政府積極推動金融數位化，財金公司因應政府政策，邀集各金融機構共組金融行動身分識別標準化機制（FIDO）聯盟，導入國際FIDO標準、提供通用行動身分識別功能，讓消費者更便利使用各家網銀申辦各項業務。

財金公司以市場流通度最高的「晶片金融卡」為標的，研議共通跨機構身分核驗機制接續進行作業流程規畫。彰銀擔任銀行公會代表成員之一，除積極參與規畫，並將其導入網路ATM實際運用。

彰銀表示，金融科技創新蓬勃發展及行動支付普遍應用，消費者使用掃碼支付進行金融交易前須先確認身分，在導入「金融FIDO晶片金融卡身分核驗機制」後，客戶可透過彰銀網路ATM進行FIDO身分辨識和認證核驗使用者身分。

彰銀以客戶繳交保費為例，指出須在保險公司APP中輸入身分證字號、使用者代號、密碼、圖形驗證碼等資訊。為避免費時及輸入錯誤，可選用彰銀FIDO身分核驗服務，透過彰銀Web ATM核驗身分完成後，即可接續保險公司APP登錄完成繳交，提升申辦業務便利性。

彰銀接軌國際，藉由「金融FIDO聯盟」逐步擴大且透過FIDO核身功能日趨成熟，包括銀行、保險、證券等各家金融機構，遵循同一套行動身分識別共通標準，來降低應用上困難與開發成本，提供高效的金融便利服務。

彰銀表示，未來將致力於發揮金融FIDO身分核驗機制的應用場景，或可置入該行各項需核身業務，協助使用者快速融入金融數位化，提供客戶最佳數位體驗。