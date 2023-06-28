Me Too風波燒不停，讓許多藝人許傑輝、宥勝、黃子佼、NONO再到陳建州，人設接棒翻車，對此，美女主播劉芯彤表示人設翻車一事，在跑新聞時看過太多案例，老實說完全不覺得意外，但出乎預料的是人設拿掉後，竟然可以髒成這樣。

劉芯彤表示對照近來性騷案例，讓過往遇到的人設崩壞案例，彷彿都成為芝麻綠豆般的小事，她回憶起剛進新聞圈跑線時，雖然當時各組都缺人，但她優先選擇得要跟惡打交道的社會組，在於看不慣裝腔作勢，以及人前人後一個樣的現象，接著提及當時某同事支援政治線，採訪後驚爆某立委在眾人面前為民喉舌的模樣，未料離開鏡頭後，不僅變臉極快，還會把記者的麥克風打掉，行徑相當不尊重人，讓她感嘆：「當年還沒有人設這個詞，也沒有這麼多的爆料管道，不然我想他翻車的機會應該也很高」。

劉芯彤指出人設是自己對外形象的期許，無奈有些人設跟真實性格落差太大，即使穿上全身漂亮的美裝人設，也無法長期遮掩內心晦暗，因此總會在自以為沒人看到時露出真實本性來，甚至忽略做錯事會遭受到的懲罰，導致果報總在意想不到時出現。

對此，網友紛紛回應：「希望這次Me Too的漫涎能讓更多隻狼知道欺負女性不再被視為無物 」、「人多多少少會偽裝，但是 太誇張真的不讓人接受 」、「時間總會讓一切事情水落石出 」。

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