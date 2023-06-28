資深藝人廖峻日前遭網紅李伊妍指控性侵未遂，對此，他與兒子廖錦德前往警局報案將捍衛自身名譽，如今李伊妍再爆廖峻2度對她伸出狼爪，不僅對她又摸又親，甚至解開皮帶要女方握住他下體，見李伊妍拒絕，廖峻竟說「如果妳不是我的女人，我就不會幫妳！」。

根據《三立新聞網》報導，李伊妍再度踢爆險遭廖峻性侵的細節，她表示，2014年自己的小提琴毀損加上父親重病，經濟上遭遇困境，之後自己的故事經媒體報導後，廖峻除主動與她聯繫還匯了15萬元給她，要她別去跟地下錢莊借錢，李伊妍因此將廖峻視為恩人。

之後廖峻約李伊妍見面，並將她推薦給一位導演希望能有拍戲的機會，而當初導演開出條件表示需要學台語，廖峻便提出可以替她上課，不過幾天後兩人相約上課時，廖峻卻將她載到大同區某公園，接著從後座拿出假陽具，然後就從大腿往上摸到李伊妍胸部，還一直親她臉，當下李伊妍急忙喊出「我是處女」，廖峻才停手。

然而，兩周後廖峻再提出要上課，雖然這次媽媽與李伊妍一起前往咖啡廳，但寒暄幾句後，便以拿東西為由要李伊妍一起到辦公室，當時李伊妍不想讓媽媽知道上次見面的事情，於是硬著頭皮跟上樓，怎料，進到辦公室後廖峻就將門反鎖，接著狂親李伊妍，甚至解開皮帶要女方握住他下體，李伊妍邊哭邊拒絕，廖峻怒斥「如果妳不是我的女人，我就不會幫妳，我不是每個人都要，我是看在妳跟我很合，才會給妳這個機會」最後李伊妍不斷大哭廖峻才作罷。

如今廖峻23日在兒子錦德和女兒的陪同下，帶著證據赴警局準備提告，更稱李伊妍欠他10萬元未還，對此，李伊妍再度出面控訴，並還原過程，也將在今（28）下午兩點召開記者會說明。

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